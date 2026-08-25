В Москве открылась первая выставка-продажа скелетов динозавров
В Москве открылась выставка «Реликтум: следы времени», где посетители могут приобрести скелеты доисторических ящеров, черепа вымерших существ и фрагменты метеоритов. Об этом сообщают «Ведомости»
На экспозиции представлены полные скелеты пситтакозавра возрастом более 125 млн лет и пещерного медведя, жившего свыше 12 000 лет назад. Среди экспонатов — парные бивни мамонта общим весом 74 кг, окаменелости с яйцами динозавров и метеориты, некоторые из которых старше Земли и имеют возраст около 4,5–4,6 млрд лет. Также здесь можно увидеть фрагмент Луны, упавший на нашу планету в виде метеорита.
Научный консультант выставки Мария Алферова отметила, что граница между научными и частными коллекциями становится всё более подвижной. По словам эксперта Минкультуры РФ, главная ценность этих объектов заключается в том, что каждый из них является свидетелем конкретного этапа истории планеты.
Между тем в конце июля скелет тираннозавра продан на торгах Sotheby’s за рекордные $50 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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