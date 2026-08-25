Организатор концертов Канье Уэста призвал фанатов не паниковать
Выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге на данный момент остаются в силе. Об этом сообщила концертная компания Say Agency, передает ТАСС.
По словам представителей компании, команда поддерживает постоянную связь с музыкантом и прилагает все усилия для проведения двух запланированных шоу в Петербурге. Организаторы подчеркнули, что делают все возможное, чтобы концерты стали незабываемым событием для поклонников.
В агентстве призвали фанатов не поддаваться панике и запастись терпением до появления официального заявления. Представители Ye обещают держать аудиторию в курсе всех изменений и ответить на важные вопросы по мере поступления информации.
Ранее руководство «Газпром Арены» заявило, что организатор концертов Уэста начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения мероприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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