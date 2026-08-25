Организатор концертов Канье Уэста призвал фанатов не паниковать

В агентстве призвали фанатов не поддаваться панике и запастись терпением до появления официального заявления. Представители Ye обещают держать аудиторию в курсе всех изменений и ответить на важные вопросы по мере поступления информации.

Ранее руководство «Газпром Арены» заявило, что организатор концертов Уэста начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения мероприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

