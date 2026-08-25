Минюст РФ создал реестр осужденных релокантов

Министерство юстиции России запустило на официальном сайте новый реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент сервис функционирует в тестовом режиме — в новую базу внесен лишь один вымышленный персонаж Петр Петров 2001 года рождения. В качестве причины ограничений указана административная ответственность по статье 19.34 КоАП за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

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Согласно утвержденному шаблону, власти планируют публиковать персональные данные попавших под санкции эмигрантов. В открытый доступ будут выкладываться ФИО, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, а также номер специального рублевого счета, на который станут зачисляться любые доходы человека на территории России.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил об отсутствии права на возвращение предателей России, к которым он отнес и релокантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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