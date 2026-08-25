Минюст РФ создал реестр осужденных релокантов

Согласно утвержденному шаблону, власти планируют публиковать персональные данные попавших под санкции эмигрантов. В открытый доступ будут выкладываться ФИО, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, а также номер специального рублевого счета, на который станут зачисляться любые доходы человека на территории России.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил об отсутствии права на возвращение предателей России, к которым он отнес и релокантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

