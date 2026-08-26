Советник Путина: РФ на две недели опередила ВСУ, начав СВО

Специальная военная операция на Украине, начатая в феврале 2022 года, опередила Киев на две недели, который планировал вторжение на территорию РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника президента России Антона Кобякова.

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«Документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию — 8 марта 2022 года», — заявил он.

По его словам, Украина намеревалась приурочить агрессию к Международному женскому дню, однако действия Москвы сорвали этот план. Кобяков отметил, что страны Запада формально поддерживали Минские договоренности, а на деле готовили Украину к вооруженному противостоянию с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев рано или поздно утратит западные земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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