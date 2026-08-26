Ученые РФ нашли древние следы падения метеорита на дне Онежского озера
Ученые из России нашли новые доказательства версии о космической катастрофе на дне Онежского озера в Карелии, сообщает пресс-служба Российского государственного педагогического университета имени Герцена.
По предварительным данным, катастрофа произошла почти 13 тысяч лет назад в результате падения метеорита. В толще озерно-ледниковых глин найдены высокие концентрации в «розовом горизонте» частиц оксида железа.
По словам экспертов, данное открытие служит маркером глобального события, которое изменило ход истории Северного полушария.
Ранее был найден пролетевший над Москвой каменный метеорит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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