Адвокат Федосеевой-Шукшиной: к разводу с Алибасовым готовы
Адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной в эфире НСН заявила, что Федосеева-Шукшина не верит в то, что заявление на развод подал сам Алибасов.
Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал заявление на развод со своей шестой женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН заявила, что Федосеева-Шукшина не верит в то, что заявление на развод подал сам Алибасов.
«Мы видели исковое заявление. Оно подписано не самим Алибасовым. Оно подписано адвокатом. Алибасов пока не проявил себя никак, и Лидия Николаевна будет ожидать встречи с ним, потому что мы не знаем, в каком он состоянии. Возможно, он попал под влияние своего окружения. Там такой яркий сын, амбициозный. После того, как они встретятся и пообщаются, мы примем решение. Это будет ее воля. Я, разумеется, буду рекомендовать ей подать исковое заявление о разделе имущества. Выявлять все доходы, которые появились у них обоих, и делить их, как то нам предписывает Семейный кодекс. Но воля, конечно, ее делать так или делать иначе. Потому что, несмотря на все его поступки, которые я даже не буду комментировать, она его очень любит, очень расстраивается, что с ним что-то не то происходит. Она очень ждет от него объяснений», - заявила юрист.
Однако к разводу Федосеева-Шукшина готова. «Против развода Лидия Николаевна никоим образом не возражает, если это требование самого Бари. Вопросы имущественного характера, вероятно, решатся без суда. Но если мы не достигнем согласования, тогда, конечно, в судебном порядке», - заключила собеседница НСН.
Ранее стало известно, что к разводу привела сделка с недвижимостью. Шукшина подарила Алибасову квартиру в новой Москве стоимостью около 10 млн рублей. По словам дочери Шукшиной Ольги, ее мать подписывала дарственную, полагая, что подписывает завещание. Алибасов переоформил квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Шукшина попыталась оспорить сделку. Как утверждают её представители, она не знала о перепродаже и продолжала оплачивать ЖКУ.
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