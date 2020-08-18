Адвокат Федосеевой-Шукшиной: к разводу с Алибасовым готовы

Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал заявление на развод со своей шестой женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН заявила, что Федосеева-Шукшина не верит в то, что заявление на развод подал сам Алибасов.

«Мы видели исковое заявление. Оно подписано не самим Алибасовым. Оно подписано адвокатом. Алибасов пока не проявил себя никак, и Лидия Николаевна будет ожидать встречи с ним, потому что мы не знаем, в каком он состоянии. Возможно, он попал под влияние своего окружения. Там такой яркий сын, амбициозный. После того, как они встретятся и пообщаются, мы примем решение. Это будет ее воля. Я, разумеется, буду рекомендовать ей подать исковое заявление о разделе имущества. Выявлять все доходы, которые появились у них обоих, и делить их, как то нам предписывает Семейный кодекс. Но воля, конечно, ее делать так или делать иначе. Потому что, несмотря на все его поступки, которые я даже не буду комментировать, она его очень любит, очень расстраивается, что с ним что-то не то происходит. Она очень ждет от него объяснений», - заявила юрист.