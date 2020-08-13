Дочь Федосеевой-Шукшиной: Мама думала, что подписывает завещание, а не дарственную

«Мама не понимала и до сих пор не понимает, что подарила квартиру Алибасову. Она всё время говорит о завещании. И завещание действительно было подписано, но сильно загодя – в феврале 2019 года. А договор дарения, который они подписали в офисе Жорина, она подписала 11 сентября 2019 года, и мама считает, что это было завещание. Я так понимаю, что она просто забыла, что завещание уже есть. А Алибасов и его помощник Моцарь использовали это», - заявила Шукшина

Ранее, 10 августа, состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого на подмосковную квартиру, принадлежавшую актрисе, но по определенным обстоятельствам, оказавшуюся переписанной на помощника Бари Сергея Моцаря, наложен арест.

Как заявляют представители защиты – «основная битва ещё впереди».

