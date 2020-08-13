Дочь Федосеевой-Шукшиной: Мама думала, что подписывает завещание, а не дарственную

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина заявила НСН, что её мать была обманута Бари Алибасовым и его помощником Моцарем, и потому подарила свою квартиру.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала НСН, что её мать была обманута Алибасовым и его помощником Моцарем и подарила квартиру, потому что думала, что подписывает завещание.

Сын Алибасова подал в суд на «отравителей» отца и дочь Шукшиной

«Мама не понимала и до сих пор не понимает, что подарила квартиру Алибасову. Она всё время говорит о завещании. И завещание действительно было подписано, но сильно загодя – в феврале 2019 года. А договор дарения, который они подписали в офисе Жорина, она подписала 11 сентября 2019 года, и мама считает, что это было завещание. Я так понимаю, что она просто забыла, что завещание уже есть. А Алибасов и его помощник Моцарь использовали это», - заявила Шукшина

Ранее, 10 августа, состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого на подмосковную квартиру, принадлежавшую актрисе, но по определенным обстоятельствам, оказавшуюся переписанной на помощника Бари Сергея Моцаря, наложен арест.

Как заявляют представители защиты – «основная битва ещё впереди».

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ФОТО: Пресс-центр ИА "НСН"
ТЕГИ:Пресс-центр НСНБари Алибасов
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