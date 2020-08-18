Бари Алибасов разводится с женой

Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал заявление на развод со своей шестой женой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Его интересы в суде будет представлять адвокат Сергей Жорин.

По информации издания Starhit.ru, к разводу привела сделка с недвижимость. Шукшина осенью фактически подарила супругу квартиру в Новой Москве стоимостью около 10 миллионов рублей – как утверждается в материале, якобы для того, чтобы спасти недвижимость от посягательств дочери Ольги. Алибасов переоформил жильё на своего помощника Сергея Моцаря.

Шукшина попыталась оспорить сделку. Как утверждают её представители, она не знала о перепродаже и продолжала оплачивать коммунальные расходы. Договор дарения она подписала якобы под действием медицинских препаратов после болезни, думая, что документ о продаже является дополнением к завещанию, передаёт РИА Новости.

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла», - объяснил свою позицию Алибасов. Самого продюсера недавно выписали из психиатрической больницы.

Что будет с квартирой при разводе, пока не понятно. Сейчас на апартаменты наложен арест.

