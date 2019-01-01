Служба борьбы с банками. Громкий арест сотрудников ФСБ, «Альфы» и «Вымпела»

Пятеро сотрудников ФСБ арестованы военным судом. Еще двоим назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде. Работникам службы, в задачи которой входит, в частности, контрразведка, борьба с преступностью и терроризмом, инкриминируют разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере (ст.162, ч.4 УК РФ). Ранее стало известно о задержании сотрудников спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и офицеров банковского отдела управления «К» ФСБ России. Их подозревают в хищении 140 млн рублей в одном из столичных банков. Офицеры ФСБ якобы инсценировали по поддельному постановлению обыск в банке, при котором присутствовали сотрудники Центра спецназначения, - сообщает РБК со ссылкой на источник в самой ФСБ. Таких эпизодов могло быть до двенадцати. По этим данным, в деле фигурируют статьи о создании организованного преступного сообщества, грабеже, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Сотрудники Управления собственной безопасности разрабатывали эту группу в течение.

Особой новизной очередная криминальная история с участием сотрудников спецслужб не блещет. Да и сумма хищения по нынешним временам не впечатляет. Бывший коллега задержанных по Управлению «К» Службы экономической безопасности полковник ФСБ Кирилл Черкалин с полковниками Васильевым и Фроловым, арестованные ранее, как известно, «наохраняли» подопечных на 12 миллиардов – больше, чем полицейский полковник Захарченко. То, что Управление собственной безопасности ФСБ не дремлет и разоблачает злодеев в своих рядах, отрадно. Но, как говорится, остаются нюансы. И дьявол как раз в них.