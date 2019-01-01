Служба борьбы с банками. Громкий арест сотрудников ФСБ, «Альфы» и «Вымпела»
Чекистов подозревают во многомиллионном хищении из банка
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы военным судом. Еще двоим назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде. Работникам службы, в задачи которой входит, в частности, контрразведка, борьба с преступностью и терроризмом, инкриминируют разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере (ст.162, ч.4 УК РФ). Ранее стало известно о задержании сотрудников спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и офицеров банковского отдела управления «К» ФСБ России. Их подозревают в хищении 140 млн рублей в одном из столичных банков. Офицеры ФСБ якобы инсценировали по поддельному постановлению обыск в банке, при котором присутствовали сотрудники Центра спецназначения, - сообщает РБК со ссылкой на источник в самой ФСБ. Таких эпизодов могло быть до двенадцати. По этим данным, в деле фигурируют статьи о создании организованного преступного сообщества, грабеже, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Сотрудники Управления собственной безопасности разрабатывали эту группу в течение.
Особой новизной очередная криминальная история с участием сотрудников спецслужб не блещет. Да и сумма хищения по нынешним временам не впечатляет. Бывший коллега задержанных по Управлению «К» Службы экономической безопасности полковник ФСБ Кирилл Черкалин с полковниками Васильевым и Фроловым, арестованные ранее, как известно, «наохраняли» подопечных на 12 миллиардов – больше, чем полицейский полковник Захарченко. То, что Управление собственной безопасности ФСБ не дремлет и разоблачает злодеев в своих рядах, отрадно. Но, как говорится, остаются нюансы. И дьявол как раз в них.
Обращает на себя внимание, что полковники-миллиардеры что в ФСБ, что в полиции, как и арестованные сегодня чекисты, работали в профильных управлениях, в задачи которых входит в том числе надзор за банковской деятельностью. В то, что они годами вершили противоправные деяния, которые им теперь инкриминируют, без какого-то прикрытия сверху, в своей или дружественной службе, в здравом уме поверить довольно сложно. В подведомственной им сфере за последние несколько лет рухнуло сотни полторы банков с дырами в капиталах на десятки миллиардов рублей. А были и куда большие, например «Югра» с дырой примерно в 100 млрд. Руководство подавляющего большинства таких кредитных учреждений вышло сухим из воды, а фактические владельцы и подавно.
Отсюда напрашивается довольно неприятный вопрос, а все эти захарченки, черкалины и иже с ними – не звенья ли одной коррупционной цепи, которая тянется куда как выше полковничьих погон? А если это так, то страшно даже представить, какой глубины достигло моральное разложение спецслужб, сотрудники которых, как известно с момента их создания, должны держать разум холодным, сердце горячим, а руки чистыми.
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