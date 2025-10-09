Адреса и паспорта: Борьбу с ботами-пробивщиками сочли бессмысленной
Ашот Оганесян заявил НСН, что любой человек может заплатить условные 150 рублей и узнать все о другом человеке.
Боты-пробивщики покупают данные пользователей или пользуются утечками, у желающих появляется доступ к адресам человека и даже паспортным данным, заявил НСН основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
С начала года в России произошло 57 утечек персональных данных, которые попали в ограниченный или открытый доступ в даркнете и телеграм-каналах: в общей сложности речь идет о 34,7 млн уникальных телефонных номеров и 28 млн уникальных e-mail. Такие данные приводят эксперты DLBI. 60% утечек пришлись на логистику, 20% - на сферу ретейла, 6% - на госорганизации. Ещё порядка 20-25 утечек вообще не попали в открытый доступ – данные выкупили владельцы ботов-пробивщиков, которые потом будут перепродавать их по запросам пользователей. При этом наибольшим спросом пользуются данные жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Оганесян пояснил, как это работает.
«Боты – главные потребители данных, которые утекают. Они обычно покупают все персональные данные, включая адреса и паспортные данные. Любой человек может заплатить условные 150 рублей и узнать все о другом человеке. Это давно уже так. Эти боты давно существуют, их блокируют, появляются новые. Там очень условная сумма – разовый доступ или подписка. После этого там отображается полная информация, «пробив» о человеке – автомобили, адреса», - рассказал он.
По его словам, бороться с такими сервисами просто нереально.
«Раньше был бот «Глаз Бога», его закрыли, но он переехал и открыл другой бот под другим названием. Государство пытается бороться, через Telegram как-то это делать, взаимодействовать. Но это бессмысленно, один закрывается, а другой открывается. Спрос есть, предложение на рынке данных есть, боты будут. Их можно блокировать на территории нашей страны, но при желании люди могут использовать средства обхода. Самый известный бот зарегистрирован в стране СНГ, там люди спокойно сидят, работают», - добавил собеседник НСН.
Страхование от утечек персональных данных однозначно приведет к росту цен на услуги сервисов, так как они будут закладывать это в свой бюджет. Об этом НСН рассказал гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
