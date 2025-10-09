Боты-пробивщики покупают данные пользователей или пользуются утечками, у желающих появляется доступ к адресам человека и даже паспортным данным, заявил НСН основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

С начала года в России произошло 57 утечек персональных данных, которые попали в ограниченный или открытый доступ в даркнете и телеграм-каналах: в общей сложности речь идет о 34,7 млн уникальных телефонных номеров и 28 млн уникальных e-mail. Такие данные приводят эксперты DLBI. 60% утечек пришлись на логистику, 20% - на сферу ретейла, 6% - на госорганизации. Ещё порядка 20-25 утечек вообще не попали в открытый доступ – данные выкупили владельцы ботов-пробивщиков, которые потом будут перепродавать их по запросам пользователей. При этом наибольшим спросом пользуются данные жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Оганесян пояснил, как это работает.