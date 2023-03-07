Администратор «Протестного МГУ» получил 8,5 лет колонии по делу о фейках об армии

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии. Студент МГУ признан виновным в распространении фейков о российской армии.

Прокурор ранее просил 9 лет лишения свободы для Иванова.

«15 лет за слова?»: В Госдуме не поддержали ужесточение наказания за дискредитацию армии

Студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, автор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов был арестован в июне прошлого года. Следствие инкриминировало ему распространение «заведомо ложной» информации об армии «по мотивам политической ненависти» в его Telegram-канале.

Фракция партии «Яблоко» ранее сегодня внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предусматривающего прекращение дел по статьям УК РФ о фейках об армии, дискредитации вооруженных сил и призывах к санкциям против России.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:СпецоперацияСудыСтудентыМГУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры