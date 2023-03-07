Администратор «Протестного МГУ» получил 8,5 лет колонии по делу о фейках об армии
Тимирязевский районный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии. Студент МГУ признан виновным в распространении фейков о российской армии.
Прокурор ранее просил 9 лет лишения свободы для Иванова.
Студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, автор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов был арестован в июне прошлого года. Следствие инкриминировало ему распространение «заведомо ложной» информации об армии «по мотивам политической ненависти» в его Telegram-канале.
Фракция партии «Яблоко» ранее сегодня внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предусматривающего прекращение дел по статьям УК РФ о фейках об армии, дискредитации вооруженных сил и призывах к санкциям против России.
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