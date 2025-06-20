Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани подтвердил, что жив

Ранее Израиль сообщил, что в результате атак ликвидировал несколько высокопоставленных военных Ирана, в том числе командующего КСИР Хосейна Салами, главу генштаба вооруженных сил Мохаммада Багари и Али Шамхани, напоминает 360.ru. При этом иранские СМИ заявляли, что советник выжил, но получил тяжелые ранения.

По данным IRIB, Шамхани направил верховному лидеру Ирана послание, «в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью».

Отмечается, что советник был серьезно ранен при атаке Израиля на его квартиру 13 июня. Он находится в больнице.

