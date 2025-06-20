В Уфе машина наехала на светофор, погиб один человек
Автомобиль наехал на пешеходный светофор в Уфе, один человек погиб. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.
Инцидент произошел на улице Сельская Богородская.
«Автомобиль BMW врезался в... светофор и вылетел с дороги. От мощного удара у легковушки оторвало колесо», - отметили в МЧС.
По предварительным данным, в аварии погиб один человек, пятеро пострадали. Спасатели помогли раненым выбраться из авто, пострадавших увезли в больницу.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель Chery Arrizo 8 сбил 14-летнего мальчика, подростка госпитализировали с травмами средней степени тяжести, пишет 360.ru.
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