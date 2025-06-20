В Уфе машина наехала на светофор, погиб один человек

Автомобиль наехал на пешеходный светофор в Уфе, один человек погиб. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел на улице Сельская Богородская.

«Автомобиль BMW врезался в... светофор и вылетел с дороги. От мощного удара у легковушки оторвало колесо», - отметили в МЧС.

По предварительным данным, в аварии погиб один человек, пятеро пострадали. Спасатели помогли раненым выбраться из авто, пострадавших увезли в больницу.

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