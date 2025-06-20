Кравцов: Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю

Учителя в школах должны работать не больше 36 часов в неделю. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава Минпросвещения указал, что такая нагрузка предусмотрена Трудовым кодексом.

«Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. Средняя нагрузка по нашим расчетам должна составлять не более 1,4 ставки», - заявил Кравцов.

Министр также отметил необходимость повышать зарплату учителей с учетом высокой нагрузки.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября вступят в силу нормы, ограничивающие количество проверочных, контрольных работ и домашних заданий в школах, пишет 360.ru.

