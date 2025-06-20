Силуанов назвал ключевую ставку сиюминутной проблемой

Ключевая ставка Банка России является «сиюминутной проблемой». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Ставка - это сиюминутная проблема», - указал глава Минфина на деловом завтраке на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом Силуанов подчеркнул, что институты - базовая проблема, «чтобы можно было говорить о росте».

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что в июле Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,25–0,5%, пишет 360.ru. Сейчас этот показатель составляет 20% годовых.

