Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару
Курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на экспортные отрасли экономики России, а также бюджет страны, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он рассказал в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам главы банка, сейчас равновесным был бы курс более 100 рублей за доллар.
«Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет», - подчеркнул Греф.
Между тем глава Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина высказала мнение, что диапазон 70-80 рублей за доллар - вполне оправданная стоимость российской валюты, пишет 360.ru.
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