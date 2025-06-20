Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару

Курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на экспортные отрасли экономики России, а также бюджет страны, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он рассказал в ходе делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы банка, сейчас равновесным был бы курс более 100 рублей за доллар.

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет», - подчеркнул Греф.

Между тем глава Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина высказала мнение, что диапазон 70-80 рублей за доллар - вполне оправданная стоимость российской валюты, пишет 360.ru.

