Швыдкой предложил распространить «Пушкинскую карту» на покупку книг

Программу «Пушкинская карта» следует распространить на школьников всех возрастов, а ее функционал нужно расширить на покупку книг, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Школьная версия "Пушкинской карты", особенно если она направлена на приобретение книг, необходима: она стимулирует школьников читать. Также это косвенная поддержка издательств», - указал Швыдкой, подчеркнув, что такие нововведения помогут решить проблемы с производством и продажей книг.

Как отметил спецпредставитель президента, в России в последние несколько лет фиксируется всплеск интереса детей и подростков к литературе, причем новое поколение хочет читать произведения, которые «объясняют, что происходит с ними... как рефлексирует юношеское сознание по отношению к главным вопросам мироздания». Швыдкой подчеркнул, что дети на этапе взросления учатся отвечать на главные вопросы жизни и смерти, и темы, «более-менее понятные» взрослому, становятся необычайно острыми.

Ранее президент Владимир Путин предложил запустить со следующего года программу «Детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг, напоминает 360.ru.

