Мадуро призвал ООН разоружить Израиль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал ООН продвигать соглашение о полной денуклеаризации всех государств и потребовал разоружить Израиль. Об этом политик заявил в эфире телеканала VTV.

По мнению Мадуро, все страны, имеющие ядерное оружие, должны полностью его уничтожить.

«Израиль обладает ядерным оружием. Значит, Израиль должен быть обязан уничтожить все свои ядерные боеголовки», - указал венесуэльский лидер.

Мадуро отметил, что Иран, который атакуют израильские силы из-за возможного создания ядерного оружия, заявлял о приверженности мирному использованию ядерной энергии. Как напомнил политик, глава разведки США Тулси Габбард и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечали, что у Тегерана нет ядерного вооружения, и Иран его не создает.

В то же время Мадуро указал, что Израиль «анонсировал возможный удар по иранским объектам по обогащению урана», разрушение которых может грозить радиационным загрязнением всего азиатского континента.

Ранее в Иране призвали Совет безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую нападение Израиля на республику, пишет Ura.ru.

