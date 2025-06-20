Мадуро призвал ООН разоружить Израиль
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал ООН продвигать соглашение о полной денуклеаризации всех государств и потребовал разоружить Израиль. Об этом политик заявил в эфире телеканала VTV.
По мнению Мадуро, все страны, имеющие ядерное оружие, должны полностью его уничтожить.
«Израиль обладает ядерным оружием. Значит, Израиль должен быть обязан уничтожить все свои ядерные боеголовки», - указал венесуэльский лидер.
Мадуро отметил, что Иран, который атакуют израильские силы из-за возможного создания ядерного оружия, заявлял о приверженности мирному использованию ядерной энергии. Как напомнил политик, глава разведки США Тулси Габбард и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечали, что у Тегерана нет ядерного вооружения, и Иран его не создает.
В то же время Мадуро указал, что Израиль «анонсировал возможный удар по иранским объектам по обогащению урана», разрушение которых может грозить радиационным загрязнением всего азиатского континента.
Ранее в Иране призвали Совет безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую нападение Израиля на республику, пишет Ura.ru.
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