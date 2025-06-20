Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров

Россия и Украина определят дату третьего раунда переговоров своих делегаций совместно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«Две стороны - российская и украинская будут определять», - указал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что дату нового раунда переговоров Москвы и Киева могут согласовать на следующей неделе. При этом российский лидер Владимир Путин допускал, что встреча состоится после 22 июня, пишет RT.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДмитрий Песков

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