В России введут единые требования по изучению школьных предметов

Единые требования по изучению школьных предметов будут введены в России с 1 сентября текущего года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Как отметил министр, учителя будут «полностью вооружены» соответствующими программами.

«Фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», - подчеркнул Кравцов.

По его словам, требования синхронизированы с трудовым кодексом, поэтому будет нормирована и нагрузка на преподавателя.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что школьный учитель должен работать не более 36 часов в неделю, пишет 360.ru.

