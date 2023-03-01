«15 лет за слова?»: В Госдуме не поддержали ужесточение наказания за дискредитацию армии

Лишение свободы до 15 лет за высказывания, которые будут приравниваться к дискредитации армии, это слишком суровое наказание, заявил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с НСН.

Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, вводящие ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, внесены на рассмотрение в Госдуму. По его словам, нарушителям грозят штрафы до пяти миллионов рублей, возможно и лишение свободы сроком до пятнадцати лет.