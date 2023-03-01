«15 лет за слова?»: В Госдуме не поддержали ужесточение наказания за дискредитацию армии
Депутат Юрий Синельщиков сказал НСН, что не стал бы голосовать за столь суровое наказание за «уродливые» слова.
Лишение свободы до 15 лет за высказывания, которые будут приравниваться к дискредитации армии, это слишком суровое наказание, заявил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с НСН.
Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, вводящие ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, внесены на рассмотрение в Госдуму. По его словам, нарушителям грозят штрафы до пяти миллионов рублей, возможно и лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
«Сейчас же у нас есть административная ответственность за дискредитацию. Возможно, то, что есть, предлагается переложить на уголовное законодательство, усилить. Пока законопроекта никакого нет. До 15 лет лишения свободы за что? За слова? Как-то я не знаю, сомневаюсь. Я бы не стал голосовать за то, чтобы за слова, какими бы они ни были уродливыми, 15 лет давали. Мы знаем, за какие преступления такой срок дают», - отметил он.
Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что ещё не все серьёзно воспринимают наказание за дискредитацию Вооружённых сил РФ.
20 февраля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что из-за дискредитации армии было возбуждено 152 уголовных дела.
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