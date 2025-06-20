Греф назвал ситуацию в экономике РФ «идеальным штормом»
Текущая ситуация в экономике России может считаться «идеальным штормом», Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке во время Петербургского международного экономического форума.
«Мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом», - указал Греф.
Он отметил, что из-за высоких ставок в реальном выражении бизнесу приходится откладывать инвестиции, и это угрожает экономическому росту.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны проходит период выхода из перегрева, пишет 360.ru.
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