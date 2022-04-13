«Отрабатывайте хлеб»: Адвокат Костюшкина дал совет юристам Монеточки
Адвокаты всегда идут до конца и защищают своих клиентов, заявил в эфире НСН Роман Лалаян.
Представители Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) в суде пытались оспорить решение о штрафе за плагиат на песню Стаса Костюшкина, но их требования и возражения были не удовлетворены, заявил адвокат экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Роман Лалаян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне суд взыскал с певицы Монеточки полмиллиона рублей в пользу бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина за плагиат. Кроме того, девушке теперь запрещено использовать песню «Мама, я не зигую». Роман Лалаян отметил, что адвокаты Монеточки пытались возразить суду.
«Представители Елизаветы были на судебном заседании, они вели с нами диалог. Они заявили свою позицию, но суд не удовлетворил их требования и возражения. Я бы на месте представителей Монеточки отрабатывал свой хлеб до конца», – сказал Лалаян.
Ранее Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке с требованием взыскать с нее 900 тысяч рублей за плагиат. Адвокат певца отмечал, что Гырдымова переделала композицию Костюшкина «Женщина, я не танцую» в свою песню «Мама, я не зигую» и использовала на концертах без каких-то договоренностей с ним. Представители Костюшкина предлагали Монеточке решить вопрос в досудебном порядке, предложив больше не исполнять песню, взамен убрав из иска пункт о компенсации, однако представитель певицы отказался.
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