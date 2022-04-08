Барабанов: Большие звезды судятся с ноунэймами из-за плагиата

Борис Барабанов: «Домик неприметный, если пройдёте мимо, ни за что не угадаете, что там жил кто-то великий. А если интересно, посмотрите материалы, ну, например, программы Джеймса Кордона «Carpool Karaoke» с Полом Маккартни, там они ездят по Ливерпулю. И можно составить представление о том, что это за район, что это за жильё, что это за застройка. И конечно, очень круто, что теперь молодые люди смогут, что называется, напитаться вибрациями в доме, где формировался талант Пола Маккартни», - сказал продюсер.

