Барабанов: Большие звезды судятся с ноунэймами из-за плагиата
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки.
В доме детства Пола Маккартни открылась студия для независимых музыкантов
Дом детства Пола Маккартни на Фортлин-роуд, 20 в Ливерпуле откроется как пространство для выступлений и записи независимых музыкантов. Об этом объявил года британский Национальный фонд, который является владельцем здания.
Борис Барабанов: «Домик неприметный, если пройдёте мимо, ни за что не угадаете, что там жил кто-то великий. А если интересно, посмотрите материалы, ну, например, программы Джеймса Кордона «Carpool Karaoke» с Полом Маккартни, там они ездят по Ливерпулю. И можно составить представление о том, что это за район, что это за жильё, что это за застройка. И конечно, очень круто, что теперь молодые люди смогут, что называется, напитаться вибрациями в доме, где формировался талант Пола Маккартни», - сказал продюсер.
«Мумий Тролль» готовит летний сборник на виниле
Группа «Мумий Тролль» анонсировала сборник своих летних песен на виниловой пластинке.
Борис Барабанов: «Группа остановила свою концертную деятельность, однако продолжает заниматься издательской. В издание войдут 13 песен, среди которых - «О, рай!», «Твоя летняя», «Плюс 28», «Владивосток 2000», «Башня», «Дельфины», «С чистого листа» и др. Ориентировочный срок релиза — начало июня 2022 года», - отметил собеседник.
Эд Ширан признан невиновным в плагиате «Shape Of You»
Эд Ширан выиграл дело об авторских правах в Верховном суде по обвинению в плагиате его хита «Shape Of You». Ширан вместе с двумя соавторами — Джонни Макдейдом из Snow Patrol и продюсером Стивом Маккатчеоном — были обвинены в плагиате части трека из песни «Oh Why» Сами Чокри, выступающего под псевдонимом Sami Switch.
Борис Барабанов: «Интересно, что обычно в таких ситуациях, когда какую-то большую звезду обвиняют в плагиате, обвинение исходит от какого-то совсем неизвестного человека, автора, у которого за душой нет ничего, буквально ничего. Каждый раз, когда приходят новости о том, что кого-то большого пытаются ободрать какие-то маленькие никому неизвестные ноунеймы, всегда пытаешься понять, но как же так? Вот неужели всё-таки они на что-то рассчитывают, вступая в схватку, может быть, даже и справедливую, с большими корпорациями и большими звёздами?» - задался вопросом обозреватель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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