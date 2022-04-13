Монеточка выплатит Стасу Костюшкину полмиллиона рублей за плагиат

Суд взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за нарушение авторских прав, а также запретил использование ее песни «Мама, я не зигую». Об этом сообщает пресс-служба столичного Басманного суда.

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Ранее Костюшкин подал иск против Монеточки, обвинив певицу в плагиате песни «Женщина, я не танцую». Позже факт заимствования подтвердился.

Иск был удовлетворен частично: певец требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей. При этом Костюшкину предстоит возместить судебные расходы.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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