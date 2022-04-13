Монеточка выплатит Стасу Костюшкину полмиллиона рублей за плагиат
Суд взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за нарушение авторских прав, а также запретил использование ее песни «Мама, я не зигую». Об этом сообщает пресс-служба столичного Басманного суда.
Ранее Костюшкин подал иск против Монеточки, обвинив певицу в плагиате песни «Женщина, я не танцую». Позже факт заимствования подтвердился.
Иск был удовлетворен частично: певец требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей. При этом Костюшкину предстоит возместить судебные расходы.
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