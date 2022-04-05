Мариничев сравнил с карикатурой попытки заблокировать в России «все, что можно»

Тотальная блокировка информационных ресурсов в России является неразумной стратегией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Ранее Роскомнадзор направил «Википедии» третье требование об удалении недостоверной информации о спецоперации на Украине. При этом в ведомстве пока угрожают этому ресурсу штрафом до 4 млн рублей, но не блокировкой.

«Ели посмотреть объективно на ситуацию, она выглядит достаточно абсурдно, мы блокируем уже все, что можно заблокировать. В чем смысл такой тотальной блокировки всех сервисов, не до конца понятно. На одной из карикатур, по-моему, в журнале «Крокодил» было нарисовано, как человек так долго огораживал заборами все, что в результате оказался внутри ограждения сам, а весь мир снаружи. То, что мы сейчас наблюдаем, - это тотальные попытки заблокировать все, что не попадает в общую канву действий, которые разрешены. На мой взгляд, ограничение информации – это неразумная стратегия поведения, но пока мы находимся в таком контексте», - сказал Мариничев.

При этом он усомнился, что «Википедию» или YouTube не блокируют по тому, что россияне привязаны к ним больше, чем к уже запрещенным соцсетям.

«Если есть закон и претензия о его нарушении, это достаточно странно, необъективно и недальновидно думать, что россияне что-то больше используют или где-то больше feedback (обратная связь – прим. НСН), и не исполнять закон», - считает интернет-омбудсмен.

Мариничев также признался, что не понимает логику Роскомнадзора в вопросах блокировки тех или иных ресурсов.

«Я не готов сказать, каким образом происходит рассуждение внутри Роскомнадзора относительно применения требований, ожидания исполнений предписаний и непосредственно блокировок, связаны они с технологическими аспектами, с невозможностью исполнить, с опасениями, что это приведет к каким-то социальным волнениям, или противостоянием тех, кого блокируют», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По мнению Роскомнадзора, авторы статей в русскоязычной «Википедии» целенаправленно дезинформируют читателей «откровенно ложной информацией», продвигая исключительно антироссийскую версию событий на Украине.