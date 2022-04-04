Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на «циничные фейки» в «Википедии»
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор обратить внимание на «Википедию», в которой распространяется ложная информация о спецоперации на Украине.
«Прошу Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру России принять меры в связи с распространением циничных фейков о спецоперации Вооруженных сил России в "Википедии". Очевиден состав уголовного преступления», - подчеркнула Мизулина.
31 марта Роскомнадзор пообещал , что «Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Ранее ведомство вынесло этому ресурсу повторное предупреждение в связи со статьей на русском языке о спецоперации на Украине.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «Википедию» «сектой администраторов», которая распространяет дезинформацию под видом «свободы и объективности», и поддержал возможную блокировку этого ресурса.
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