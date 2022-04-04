Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на «циничные фейки» в «Википедии»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и Роскомнадзор обратить внимание на «Википедию», в которой распространяется ложная информация о спецоперации на Украине.

«Прошу Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру России принять меры в связи с распространением циничных фейков о спецоперации Вооруженных сил России в "Википедии". Очевиден состав уголовного преступления», - подчеркнула Мизулина.