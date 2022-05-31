В Москве оценили рост числа самозанятых

Экономист считает, что ключевыми предпосылками увеличения числа самозанятых москвичей может стать легитимизация индивидуальной аренды, а также рост предложения индивидуальных услуг от граждан.

«Количество самозанятых в Москве продолжит рост, превысив в течение двух-трех лет двух миллионов людей. Используемый экономико-правовой механизм положительно влияет на сглаживание колебаний доходов и занятости населения при адаптации к новым условиям хозяйственной кооперации и логистических цепочек», - отметил Бархота.

Доктор экономических наук, профессор Базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Центрального Банка РФ по финансовой грамотности Александра Лещинская также считает, что рост числа самозанятых является показателем правильности принятого три года назад решения.

«Тогда около 30% населения были вообще не заняты и официально не работали. Современные показатели способствуют легализации частной предпринимательской инициативы и пополнению бюджета налоговыми доходами. Поэтому следующим шагом должны стать инициативы, способствующие отчислениям самозанятых в пенсионные фонды, что позволит обеспечить финансовую стабильность по достижении гражданами пенсионного возраста. Сейчас самозанятые отчисляют налог в размере 4%», - рассказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число самозанятых в Москве превысило один миллион человек.