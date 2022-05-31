В Москве оценили рост числа самозанятых
Благодаря мерам поддержки бизнеса количество самозанятых граждан в Москве превысило миллион человек. По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, стремительный рост количества самозанятых граждан в Москве подтверждает успешность реализуемого проекта по поддержке и развитию малого бизнеса в части микросегмента.
«Пилотируемый в столице налоговый режим, по которому самозанятые платят в приложении налог на профессиональный доход по ставке 4%, доказал свою эффективность. В целом использование режима самозанятости хорошо зарекомендовало себя в секторе услуг. Предлагаемая налоговая ставка положительно влияет на объем поступлений и не оказывает деструктивного воздействия на финансовое состояние самозанятых граждан», - добавил он.
Экономист считает, что ключевыми предпосылками увеличения числа самозанятых москвичей может стать легитимизация индивидуальной аренды, а также рост предложения индивидуальных услуг от граждан.
«Количество самозанятых в Москве продолжит рост, превысив в течение двух-трех лет двух миллионов людей. Используемый экономико-правовой механизм положительно влияет на сглаживание колебаний доходов и занятости населения при адаптации к новым условиям хозяйственной кооперации и логистических цепочек», - отметил Бархота.
Доктор экономических наук, профессор Базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Центрального Банка РФ по финансовой грамотности Александра Лещинская также считает, что рост числа самозанятых является показателем правильности принятого три года назад решения.
«Тогда около 30% населения были вообще не заняты и официально не работали. Современные показатели способствуют легализации частной предпринимательской инициативы и пополнению бюджета налоговыми доходами. Поэтому следующим шагом должны стать инициативы, способствующие отчислениям самозанятых в пенсионные фонды, что позволит обеспечить финансовую стабильность по достижении гражданами пенсионного возраста. Сейчас самозанятые отчисляют налог в размере 4%», - рассказала она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число самозанятых в Москве превысило один миллион человек.
«Самозанятые Москвы - это дизайнеры, программисты, строители и другие специалисты. Налог на профессиональный доход постепенно становится серьезным источником пополнения городского бюджета. Так, только с января по апрель текущего года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,3 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года», - подчеркнул он.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов также сообщил, что за последние три года общий доход самозанятых москвичей достиг почти 400 миллиардов рублей.
«Это составляет 36% от общей суммы, полученной всеми самозанятыми в России. Самыми прибыльными видами деятельности в столице являются сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг и другие. При этом одно из главных преимуществ налогового режима заключается в простоте оформления и низких налоговых ставках. Граждане также могут совмещать статус самозанятого и работу по трудовому договору», - объяснил он.
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