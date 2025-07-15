Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Документ вносит поправки в статью 243–4 Уголовного кодекса РФ. Действие законопроекта также распространяется на памятники, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов, а также посвящённых дням воинской славы России.

«Наша задача – защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Согласно одобренным нормам, признанным виновными в осквернение воинских захоронений гражданам будет грозить штраф до трёх млн рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

При совершении преступления группой лиц, с применением насилия или осквернении захоронений или памятников, относящихся к событиям Великой Отечественной войны - до пяти млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Сочи суд приговорил жительницу Ростовской области, выбросившую четыре мусорных пакета в Вечный огонь, к 450 часам обязательных работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

