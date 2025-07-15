Госдума разрешила микрокредитным организациям выдавать ипотеку
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предоставляющий микрокредитным организациям предоставлять гражданам ипотечные займы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что в документе речь идёт о микрокредитных организациях, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ, или если единственным учредителем (участником) такой организации является субъект РФ. Займы можно быдет оформлять только в рамках реализации госпрограмм субъекта страны.
Поправки вносятся в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Список требований к микрокредитным организациям составит Банк России, он же будет публиковать перечень таких компаний, имеющих право на выдачу ипотечных займов.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что запрет на получение ипотеки не по региону прописки приведет к тому, что она станет роскошью, а число выданных кредитов уменьшится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru