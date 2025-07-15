Рост спроса на элитное жилье объясняется тем, что у россиян стало больше свободных денег, которые они вкладывают в покупку недвижимости. Немаловажен и вклад иностранных инвесторов, которые считают Россию перспективным местом, рассказал эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков в разговоре с НСН.

За первые шесть месяцев 2025 года продажи премиальной и делюкс-недвижимости в Москве выросли на 54 процента относительно аналогичного периода в 2024 году. О том, что россияне заинтересовались одним видом жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Балчуг Девелопмент». Бендриков отметил, что рынок ждет увеличения числа сделок с элитной недвижимостью.