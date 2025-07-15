Инвесторы из Европы и СНГ: Кто скупает элитное жилье в России

Спрос на элитную недвижимость в России вырос, так как у наших граждан появились деньги, а европейцы видят потенциал в российском рынке жилья, заявил НСН Олег Бендриков.

Рост спроса на элитное жилье объясняется тем, что у россиян стало больше свободных денег, которые они вкладывают в покупку недвижимости. Немаловажен и вклад иностранных инвесторов, которые считают Россию перспективным местом, рассказал эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков в разговоре с НСН.

За первые шесть месяцев 2025 года продажи премиальной и делюкс-недвижимости в Москве выросли на 54 процента относительно аналогичного периода в 2024 году. О том, что россияне заинтересовались одним видом жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Балчуг Девелопмент». Бендриков отметил, что рынок ждет увеличения числа сделок с элитной недвижимостью.

Скидки на элитное жилье в Москве достигли рекорда за последние 5-7 лет
«Россияне получили огромный прирост средств за счет высоких процентов по вкладам, там были варианты и под 27% годовых. После этого они и вложились в элитную недвижимость. Это основная причина роста продаж в этой ценовой категории. Очень много сделок было в марте-мае. Курс доллара также повлиял, поскольку он падал почти весь год. В этой связи люди с валютой на руках приостановили сделки и ждут зимы — надеются, что валюта отыграет свои позиции», — отметил он.

Бендриков добавил, что на российском рынке активно ведут себя иностранные клиенты, которые тоже занимают весомую долю продаж.

«В 2023-2024 году все стали массово покупать жилье в Дубае, но теперь обратный тренд: продавцы говорят, что все избавляются от недвижимости там, чтобы купить в России. Многие европейцы начали покупать у нас квартиры - они продают свое и едут в Россию. Плюс сохраняется активный приток из стран СНГ - эта тенденция наблюдается с 2023 года. Не знаю, с чем это связано. Может быть, все понимают, что в России все станет только лучше, и будущее в коммерческой недвижимости за нами», — подчеркнул он.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с НСН заявил, что россияне скупают элитные квартиры и апартаменты в Москве, чтобы сберечь деньги от обесценивания.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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