Зараженное сибирской язвой мясо уничтожили в Чувашии

Зараженное сибирской язвой мясо бычка уничтожили в Чувашии, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной службы республики.





В сообщении говорится, что правоохранители установили места реализации мяса, полученного от больного животного, с мест его хранения был проведён отбор проб, в лаборатории наличие ДНК возбудителя сибирской язвы подтвердили.

Отмечается, что сотрудники ветслужбы Чебоксарского района сожгли продукты убоя в передвижном инсинераторе, также были проведены дезинфекционные мероприятия.

В Департаменте ветеринарии Минсельхоза России, с учётом проведённых работ и отсутствия восприимчивых животных, было принято решение ограничительных мероприятий по сибирской язве не вводить.

Ранее в Следственном комитете Чувашии заявили о возбуждении уголовного дела по факту заражения жителей одной из деревень сибирской язвой, сообщает RT.

