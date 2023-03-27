Зараженное сибирской язвой мясо уничтожили в Чувашии
Зараженное сибирской язвой мясо бычка уничтожили в Чувашии, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной службы республики.
В сообщении говорится, что правоохранители установили места реализации мяса, полученного от больного животного, с мест его хранения был проведён отбор проб, в лаборатории наличие ДНК возбудителя сибирской язвы подтвердили.
Отмечается, что сотрудники ветслужбы Чебоксарского района сожгли продукты убоя в передвижном инсинераторе, также были проведены дезинфекционные мероприятия.
В Департаменте ветеринарии Минсельхоза России, с учётом проведённых работ и отсутствия восприимчивых животных, было принято решение ограничительных мероприятий по сибирской язве не вводить.
Ранее в Следственном комитете Чувашии заявили о возбуждении уголовного дела по факту заражения жителей одной из деревень сибирской язвой, сообщает RT.
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