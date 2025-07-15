Украина вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах

Украина вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

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Документ «О приостановлении для Украины действия конвенции» ранее был одобрен Верховной радой.

«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ», - написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин заявила Финляндия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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