Украина вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах
15 июля 202517:22
Украина вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.
Документ «О приостановлении для Украины действия конвенции» ранее был одобрен Верховной радой.
«Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ», - написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Ранее о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин заявила Финляндия, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах
- Складной iPhone и телефон из стекла: Когда ждать прорыва от Apple
- Инвесторы из Европы и СНГ: Кто скупает элитное жилье в России
- Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений
- Политолог Рудая назвала последствия пошлин Трампа для ЕС
- «Защитите старого пердуна!»: Вяземский пояснил фразу про «дураков в Липецке»
- Депутаты Госдумы приняли закон о поддержке студенческих семей
- Буцкая выступила за возврат штампа о браке и детях в паспорте
- Демограф назвал способ поднять рождаемость без урезания обучения в школе
- Россиянам объяснили, когда лучше покупать арбузы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru