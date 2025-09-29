Минченко: Обзвоны по госконтрактам предложили избавить от маркировки
Евгений Минченко заявил НСН, что в качестве компромисса обсуждается выведение госконтрактов из-под действия ограничений, связанных с обязательной маркировкой звонков.
Если большая часть ограничений, связанных с обязательной маркировкой звонков, сохранится, то неизбежно вырастет онлайн-социология, а вот опросы в общественных местах не будут решением проблемы. Об этом НСН рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Колл-центры начали массово закрываться в России из-за требования об обязательной маркировке всех звонков, которое вступило в силу 1 сентября. Исследователи из «Группы 7/89» говорят, что уже закрылись 18 колл-центров, расположенных в Новосибирске, Перми, Томске и Владимире, пишет «Коммерсант». Это объединение охватывает компании в 32 городах и проводит 55% всех телефонных опросов. Компания уже направила обращение президенту РФ Владимиру Путину и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Минченко отметил, что ситуация действительно сложная.
«Мы как Российская ассоциация по связям с общественностью очень плотно занимаемся этим вопросом, общаемся с органами власти и пытаемся найти решение. Единственное, что для того, чтобы не было излишнего ажиотажа, мы пока делаем это в спокойном режиме, выдвигаем свои аргументы. Но понятно, что ситуация очень непростая. Пока компромиссные предложения, которые обсуждаются, это чтобы госконтракты вышли из-под действия этих ограничений. Может быть, по политическим контрактам мы тоже найдем какие-то варианты. Пока переговорный процесс идет достаточно сложно. Если большая часть этих ограничений сохранится, то, видимо, в рост пойдет онлайн-социология», - отметил он.
Новые правила маркировки вызовут удорожание себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз, что в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году может оставить политические партии «без объективных данных о реальных настроениях граждан». Минченко в беседе с НСН подтвердил, что это «проблема для всех участников политического рынка», не выделяя отдельные партии.
По словам политолога, попытка заменить обзвоны поквартирными обходами только сделает процесс дороже, а социологию - менее точной.
«ФОМ (российская организация, занимающаяся социологическими исследованиями. - Прим. НСН) кстати говоря, до сих пор большую часть своих опросов делает в формате face-to-face. Но это, конечно, очень сильно подорожает, тем более, что люди крайне неохотно открывают двери. А если вы охватываете общественные места, то это очень сильно искажает выборку», - заключил Минченко.
Правительство России утвердило правила маркировки звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей 29 августа. Так, при звонке с бизнес-номеров на экране смартфона должно отображаться наименование организации или ИП, либо их коммерческое обозначение. Также абонент должен видеть и категорию вызова, например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Мера направлена на защиту от телефонных мошенников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
