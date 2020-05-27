Абитуриентам для поступления вуз понадобится электронная подпись
При электронной подаче документов при поступлении в вуз абитуриентам понадобится сертификат электронной подписи. Как пишет ТАСС, получить его можно в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом заявили в Федеральной кадастровой палате России. Отмечается, что для получения сертификата электронной подписи абитуриенту понадобятся оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН.
Добавим, применение электронной подписи стало особенно актуально в сложившейся эпидситуации. Она существенно увеличивает возможности при выборе вуза и упрощает взаимодействие поступающих с приемными комиссиями.
Ранее в Миноборнауки России рассказали, что документы на поступление в университет будут приниматься дистанционно.
К слову, между российскими вузами в предстоящем учебном году распределят больше 30 тысяч дополнительных бюджетных мест. Об этом СМИ рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН пояснил, что новые бюджетные места в вузах помогут выпускникам справиться с проблемами вынужденного дистанционного образования, на которое российских школьников перевели из-за распространения коронавирусной инфекции.
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