Россиянам предрекли массовую смерть от рака из-за патриотизма

«Пропали те лекарства, которые имеют регистрацию в России, которые должны быть на нашем рынке, но их нет, потому что иностранные компании были поставлены в заведомо неблагоприятные условия», — заявил он.

Как пишет Ura.ru, врач утверждает, что даже если зарубежные фармацевтические компании и подадут заявки на госзакупки, то неизбежно проиграют, так как преимущество по закону принадлежит отечественному производителю. А эффективность российских лекарств существенно ниже, подчеркнул онколог.

Кроме того, утверждает Масчан, российский производитель лекарств не может обеспечить необходимого количества препаратов из-за отсутствия надлежащих мощностей производства. «Они могут производить по 100 мг в порошке, а нам нужно по 1000 мг в растворе», — заявил он. При этом для онкобольных нужен строго дозированный раствор со специальным растворителем. «Там куча тонкостей, а чиновники хотят сыграть на скрипке не смычком, а рашпилем», — посетовал онколог.

Поиск альтернатив уже имеющимся препаратам, по словам Масчана, грозит больным риском тяжелой токсичности и рецедивами, которые зачастую ведут к гибели больных.

Врач подчеркнул, что в сложившейся ситуации с лечением онкологии в России может деградировать до уровня 25-летней давности.

Ранее в эфире НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый заявил, что уже имел спор с Алексеем Масчаном относительно качества российских препаратов, и он завершился не в пользу директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. «Был такой случай, когда в центре Дмитрия Рогачева отказались закупать российский дженерик, препарат адаптивной медицины. [Алексей] Масчан сказал, что этот препарат мы проверили, он плохой. Вышел такой спор, и стали сравнивать немецкий препарат адаптивной медицины и российский дженерик. Так оказалось, что и субстанция чище российского препарата, и он более эффективен, чем немецкий, и в два раза дешевле», — отметил сенатор.

