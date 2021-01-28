Попова назвала сроки отмены масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году, пишет ТАСС.

Она отметила, что теперь для преодоления пандемии доступны вакцины, а россияне научились жить с вирусом.