Попова назвала сроки отмены масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году, пишет ТАСС.

Она отметила, что теперь для преодоления пандемии доступны вакцины, а россияне научились жить с вирусом.

Прощай, карантин! Вирусолог спрогнозировал двукратный спад по COVID-19 к марту

Попова добавила, что около четверти населения России уже выработали антитела к новой коронавирусной инфекции, но подчеркнула, что не переболевшие граждане все еще нуждаются в вакцинации.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияКоронавирусАнна Попова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры