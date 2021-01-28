Попова назвала сроки отмены масочного режима
28 января 202118:40
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году, пишет ТАСС.
Она отметила, что теперь для преодоления пандемии доступны вакцины, а россияне научились жить с вирусом.
Попова добавила, что около четверти населения России уже выработали антитела к новой коронавирусной инфекции, но подчеркнула, что не переболевшие граждане все еще нуждаются в вакцинации.
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28 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru