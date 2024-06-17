«Кто оплатит?»: В России необходимо заменить 80 тысяч лифтов до 2025 года

В России нет глобальных проблем с производством лифтов, но для реализации программы капремонта не хватает денег, объяснил в интервью НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

Ранее стало известно, что Минпромторг и Минстрой разработали проект дорожной карты развития лифтовой отрасли России. По данным «Ведомостей», в ее рамках, в частности, предлагается использование механизма инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), а также внедрение субсидируемого факторинга заводов-изготовителей.