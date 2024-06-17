«Кто оплатит?»: В России необходимо заменить 80 тысяч лифтов до 2025 года
Российские производители вместе с Могилевским заводом готовы давать до 65 тысяч лифтов в год, если им это оплатят, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
В России нет глобальных проблем с производством лифтов, но для реализации программы капремонта не хватает денег, объяснил в интервью НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Ранее стало известно, что Минпромторг и Минстрой разработали проект дорожной карты развития лифтовой отрасли России. По данным «Ведомостей», в ее рамках, в частности, предлагается использование механизма инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), а также внедрение субсидируемого факторинга заводов-изготовителей.
«Без внешней помощи с программой ремонта не справиться, это однозначно, профессиональное сообщество говорит об этом не первый год. Если получится сделать факторинг более доступным для производителей, это будет дополнительное вливание денежных средств, я двумя руками "за". Идея бюджетных инфраструктурных кредитов хороша, но она будет работать, если регион стоит крепко на ногах и у него есть эти средства. Если регион был должником, а станет меньшим должником, то механизм не сработает. Глобальных проблем в производстве лифтов нет. Есть отдельные трудности, например, дороговизна и логистика, но можно подобрать комплектующие. Плюс у нас сейчас большая нехватка квалифицированных монтажников», - сказал Захаров.
По его словам, российские производители с коллегами из Белоруссии могут производить 60-65 тысяч лифтов в год при нынешнем дефиците порядка 80 тысяч.
«Цифра, которую называет Фонд развития территорий (ФРТ) и Минстрой – около 80 тыс. лифтов, которые нужно заменить до февраля 2025 года. Заводы в состоянии произвести за полтора года такое количество лифтов, но их же надо оплатить. Наша промышленность при полной загрузке может давать до 60-65 тысяч лифтов в год – это чисто российское производство вместе с Могилевским заводом. При этом лифты будут продолжать стареть и добавляться до 15-20 тысяч в год, что тоже будет необходимо покрывать. Если найти источники финансирования и грамотно спланировать, в ближайшие два-три года эта задача решаема. Немножко сгладить эту проблему, но не решить до конца, поможет перенос на 3-5 лет крайнего срока замены лифтов, соответствующего техрегламенту», - заключил собеседник НСН.
По данным ФРТ, в соответствии с техническим регламентом «Безопасность лифтов» до 2025 года нужно заменить около 78 тыс. лифтов, при этом у 56 тыс. из них срок службы уже истек, отмечает «Радиоточка НСН».
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