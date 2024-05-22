В Национальном лифтовом союзе назвали продление срока службы лифтов вынужденным
Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров назвал решение продлить на пять лет срок службы 70 тысяч устаревших лифтов вынужденным.
«К сожалению, к 2025 году общее количество лифтов, которые выпущены были еще по старым требованиям и находятся в эксплуатации, заменить не удается. Вполне вероятно такое решение будет принято как вынужденное», — сказал он «Газете.Ru».
По его словам, при должном обслуживании лифтов они могут прослужить дольше положенного срока, оставаясь безопасными.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обратились к правительству с предложением принять меры по замене в жилых домах лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. В Госдуме со ссылкой на данные Минстроя отметили, что в эксплуатации находятся более 600 тысяч лифтов, износ которых в некоторых субъектах составляет более 50%, отмечает RT.
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