ВЦИОМ: Почти половина россиян верит в мировое правительство

Отмечается, что в 2018 году в «мировое закулисье» верили 67% опрошенных. Существование тайной глобальной власти пять лет назад отрицали 24% респондентов, в 2023 году - 32%.

Чаще всего о наличии тайного мирового правительства заявляли россияне в возрасте 45-59 лет — 58%. Среди граждан в возрасте 35-44 года и 60 лет и старше таких по 53%. По их мнению, «мировое закулисье» состоит преимущественно из олигархов и миллиардеров (25%).

Большинство тех, кто не верит в такую организацию, среди молодых россиян 18-24 лет — 54%.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 82% россиян чувствуют себя счастливыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

