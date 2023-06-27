ВЦИОМ: Почти половина россиян верит в мировое правительство
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте центра.
Отмечается, что в 2018 году в «мировое закулисье» верили 67% опрошенных. Существование тайной глобальной власти пять лет назад отрицали 24% респондентов, в 2023 году - 32%.
Чаще всего о наличии тайного мирового правительства заявляли россияне в возрасте 45-59 лет — 58%. Среди граждан в возрасте 35-44 года и 60 лет и старше таких по 53%. По их мнению, «мировое закулисье» состоит преимущественно из олигархов и миллиардеров (25%).
Большинство тех, кто не верит в такую организацию, среди молодых россиян 18-24 лет — 54%.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 82% россиян чувствуют себя счастливыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru