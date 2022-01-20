«35 минут в день»: Фитнес-тренер дала советы офисным работникам

Создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала киберспортсменов и россиян с сидячим образом жизни уделять спорту не менее получаса в день, больше ходить пешком и укреплять мышцы спины в течение рабочего дня.

Накануне Министерство спорта и Федерация компьютерного спорта РФ согласовали стандарты спортивной подготовки киберспортсменов. Так, норматив для мужчин предусматривает трёхкилометровую пробежку максимум за 15 минут и 25 приседаний. Для женщин - не более 12 минут и 23 приседания, соответственно. Также в списке обязательных нормативов присутствуют наклоны вперёд и подъёмы туловища.



«На мой взгляд, людям, которые ведут сидячий образ жизни, нужно уделять тренировкам от 35 минут в день, а что такое 25 приседаний? Это, по сути, всего лишь полтора подхода. Киберспортсмены - это же молодые люди, вряд ли люди пожилого возраста. Соответственно, мы понимаем, что это нагрузка просто разминочная, чтобы переключить внимание. Наша цель – чтобы ребята, которые занимаются киберспортом, были здоровы, а для здоровья нужна активность. После тренировок у человека идет огромный прилив энергии, больше концентрации, он может добиться больших результатов в игре, когда возвращается на платформу, чтобы продолжить соревнования», - отметила Кожевникова.