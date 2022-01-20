«35 минут в день»: Фитнес-тренер дала советы офисным работникам
Основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова рассказала, какие упражнения можно делать, сидя на стуле, чтобы избежать серьезных проблем со спиной.
Создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала киберспортсменов и россиян с сидячим образом жизни уделять спорту не менее получаса в день, больше ходить пешком и укреплять мышцы спины в течение рабочего дня.
Накануне Министерство спорта и Федерация компьютерного спорта РФ согласовали стандарты спортивной подготовки киберспортсменов. Так, норматив для мужчин предусматривает трёхкилометровую пробежку максимум за 15 минут и 25 приседаний. Для женщин - не более 12 минут и 23 приседания, соответственно. Также в списке обязательных нормативов присутствуют наклоны вперёд и подъёмы туловища.
«На мой взгляд, людям, которые ведут сидячий образ жизни, нужно уделять тренировкам от 35 минут в день, а что такое 25 приседаний? Это, по сути, всего лишь полтора подхода. Киберспортсмены - это же молодые люди, вряд ли люди пожилого возраста. Соответственно, мы понимаем, что это нагрузка просто разминочная, чтобы переключить внимание. Наша цель – чтобы ребята, которые занимаются киберспортом, были здоровы, а для здоровья нужна активность. После тренировок у человека идет огромный прилив энергии, больше концентрации, он может добиться больших результатов в игре, когда возвращается на платформу, чтобы продолжить соревнования», - отметила Кожевникова.
По ее словам, сидячий образ жизни может привести к серьезным проблемам со спиной, а также вызывает застой в тазобедренной области.
«Сейчас очень большие проблемы и с рождаемостью у нас, потому что мужчины менее активны в этом плане, потому что сидячий образ жизни – застой в тазобедренной области и соответствующие проблемы. Основные проблемы сидячего образа жизни – это проблемы со спиной. Чтобы укрепить мышцы спины, нужно проработать все тело, потому что позвоночник - это центр. Поэтому, безусловно суставная разминка – повращать в плечевом суставе, локтевом, очень аккуратно повращать головой. Очень важно укреплять мышцы спины и живота – даже сидя на стуле можно просто втягивать живот и расслаблять живот – это укрепит мышцы и не позволит сутулиться. Женщинам советую также делать упражнение Кегеля (для укрепления мышц тазового дна) – совместно со втягиванием живота. Например, пять минут раз в три часа помогут уменьшить живот и снять напряжение с поясницы», - посоветовала фитнес-эксперт.
Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что так называемые кардиотренировки продолжают быть основным инструментом для борьбы с ожирением, поскольку во время таких нагрузок тратится подкожная жировая клетчатка. По мнению Каневского, бег, норвежская ходьба, катание на лыжах и на велосипеде, а также плавание лучше всего работают с избыточной массой тела.
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