Кардиолог рассказала о влиянии спорта на похудение

Так называемые кардиотренировки продолжают быть основным инструментом для борьбы с ожирением, поскольку во время таких нагрузок тратится подкожная жировая клетчатка. Об этом рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

По мнению Каневского, бег, норвежская ходьба, катание на лыжах и на велосипеде, а также плавание лучше всего работают с избыточной массой тела. Каневский в интервью «Вечерней Москве» подчеркнул, что длительность тренировок должна составлять не менее 45 минут. Он призвал грамотно распределять время в ходе занятия и следить за пульсом, чтобы не навредить себе.

«Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут», — подчеркнул фитнес-тренер.

Он также напомнил, что для снижения массы могут помочь танцы, а популярные йога и пилатес вряд ли будут эффективными. Плавание эксперт назвал лучшим способом снизить массу и не навредить здоровью суставов.

