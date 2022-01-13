Кардиолог рассказала о влиянии спорта на похудение
Так называемые кардиотренировки продолжают быть основным инструментом для борьбы с ожирением, поскольку во время таких нагрузок тратится подкожная жировая клетчатка. Об этом рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский.
По мнению Каневского, бег, норвежская ходьба, катание на лыжах и на велосипеде, а также плавание лучше всего работают с избыточной массой тела. Каневский в интервью «Вечерней Москве» подчеркнул, что длительность тренировок должна составлять не менее 45 минут. Он призвал грамотно распределять время в ходе занятия и следить за пульсом, чтобы не навредить себе.
«Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут», — подчеркнул фитнес-тренер.
Он также напомнил, что для снижения массы могут помочь танцы, а популярные йога и пилатес вряд ли будут эффективными. Плавание эксперт назвал лучшим способом снизить массу и не навредить здоровью суставов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
- На Украине утвердили порядок подготовки граждан к «национальному сопротивлению»
- Воробьёв: в Подмосковье вновь увеличат число COVID-коек
- Ларов: Ситуация с «Северным потоком — 2» показала зависимость ФРГ от США
- Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве
- Кудрин заявил, что выплаты россиянам из-за «омикрона» пока не нужны
- В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Жиго
- Лавров оценил переговоры России и США по гарантиям безопасности
- МИД: военные представили Путину варианты решения украинского кризиса
- ОБСЕ: вероятность войны в Европе очень высока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru