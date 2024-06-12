В РСТ заявили о росте числа изъятий загранпаспортов на границе

Случаи изъятия при выезде из России заграничных паспортов из-за ошибок в документах участились. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

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«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне», — отметил эксперт.

В основном ошибки в документах связаны с неправильным написанием имени, фамилии и отчества, городов, опечатками в датах. Как правило, подобные ситуации происходят со старыми паспортами без биометрии.

Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам заблаговременно устранять разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей во время пересечения границы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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