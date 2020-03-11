30% российских туроператоров могут обанкротиться к лету

Туристические фирмы в таком случае возвращают полную стоимость путевки, однако при этом не получают компенсации за уже оплаченный перелет – речь идет примерно о 50% возвращенной клиенту сумме.

В этой связи Ростуризм обратился к Минтрансу с просьбой обязать перевозчиков с просьбой вернуть туристическим компаниям деньги за билеты. По предварительной оценке, речь идет о сумме в полтора миллиарда рублей.

Ранее в Ростуризме россиян призвали путешествовать по своей стране: в Крaснодaрском крaе, Крыму и Стaвропольском крaе, где сейчас уже тепло и комфортно.

