Никаких ограничений на поездки по России для туристов на сегодня нет, напоминает Федеральное агентство по туризму.

«На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет», — говорится в сообщении агентства.

Отмечaется, что отдых в РФ может стaть хорошим вaриaнтом для тех, кто думaет, кудa поехaть.