23-летний мобилизованный из Бурятии погиб на Украине

23-летний военнослужащий из Бурятии Дмитрий Сидоров, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию села Илька, уроженцем которого был мобилизованный.

Дмитрий Сидоров был призван в рамках частичной мобилизации по повестке 22 сентября. Он был командирован водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в/ч 06705. А 4 октября он погиб. При каких обстоятельствах это произошло, не сообщается.

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У погибшего молодого человека остались мать и четыре сестры.

С начала частичной мобилизации, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, о гибели призванных уже сообщали и другие регионы. В частности, в ходе спецоперации на Украине погибли четверо мобилизованных из Красноярского края. По словам родственников погибших, мужчин мобилизовали 26 сентября, а 5 и 7 октября они погибли в Херсонской области.

Путин заявлял, что мобилизованные должны проходить подготовку. По его словам, первичная подготовка занимает от пяти до десяти дней и проходит в так называемых частях-формирователях, после чего в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованных направляют в боевые части, где подготовка занимает от 5 до 15 дней. После этого людей отправляют участвовать в боевых действиях, говорил президент.

В Госдуме ранее заявляли, что подготовка мобилизованных займет не меньше двух месяцев.


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаГибельМобилизация
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