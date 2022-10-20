23-летний мобилизованный из Бурятии погиб на Украине

У погибшего молодого человека остались мать и четыре сестры.

С начала частичной мобилизации, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, о гибели призванных уже сообщали и другие регионы. В частности, в ходе спецоперации на Украине погибли четверо мобилизованных из Красноярского края. По словам родственников погибших, мужчин мобилизовали 26 сентября, а 5 и 7 октября они погибли в Херсонской области.

Путин заявлял, что мобилизованные должны проходить подготовку. По его словам, первичная подготовка занимает от пяти до десяти дней и проходит в так называемых частях-формирователях, после чего в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованных направляют в боевые части, где подготовка занимает от 5 до 15 дней. После этого людей отправляют участвовать в боевых действиях, говорил президент.

В Госдуме ранее заявляли, что подготовка мобилизованных займет не меньше двух месяцев.





