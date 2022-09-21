«Нужен месяц»: В Госдуме назвали срок, когда в зону СВО отправят первых мобилизованных

Чтобы людей поставить в строй, создать воинские части, подразделения, пройти боевое слаживание – нужен минимум месяц, сказал НСН генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Частичная мобилизация проводится для того, чтобы сформированными частями прикрыть госграницу, для боевого слаживания мобилизованных потребуется месяц, заявил экс-командующий 58-й общевойсковой армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Путин объявил частичную мобилизацию

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Глава государства во время обращения к нации подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе — те, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Перед отправкой в части все пройдут дополнительную подготовку. Соболев считает, что первые мобилизационные силы будут направлены в зону СВО, а также на защиту границ страны в конце октября.

«Частичная мобилизация высвободит кадровые силы нашей армии от обязанностей в тылу. Высвободившиеся силы могут использоваться для наступления. Мы должны все бросить, чтобы освободить Донецкую республику, а также Запорожскую и Херсонскую области – территории, которые еще не освобождены. Часть воинских формирований, которые создадут, будут участвовать на прикрытии государственной границы и не обязательно на территории Украины. В той же Белгородской, Курской областях границы не прикрыты – по ним стреляют. Польша бряцает оружием, Прибалтика и так далее. У нас оттуда войска ушли в зону спецоперации, граница не прикрыта. Ее нужно прикрыть», - заявил Соболев.
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Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что первые мобилизационные силы отправятся в зону СВО и на охрану госграницы не раньше конца октября.

«Для того, чтобы людей поставить в строй, создать воинские части, подразделения, пройти боевое слаживание – нужен минимум месяц. Не раньше конца октября отправятся. Есть сейчас резервы у Генерального штаба, у командования СВО – продержатся (этот месяц. - прим. НСН), - уточнил Соболев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГосдумаВладимир ПутинВоенная ОперацияРоссияМобилизация
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