«Нужен месяц»: В Госдуме назвали срок, когда в зону СВО отправят первых мобилизованных

Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что первые мобилизационные силы отправятся в зону СВО и на охрану госграницы не раньше конца октября.

«Для того, чтобы людей поставить в строй, создать воинские части, подразделения, пройти боевое слаживание – нужен минимум месяц. Не раньше конца октября отправятся. Есть сейчас резервы у Генерального штаба, у командования СВО – продержатся (этот месяц. - прим. НСН), - уточнил Соболев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.

