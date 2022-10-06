В Госдуме оценили сроки подготовки мобилизованных граждан
Подготовка мобилизованных граждан и создание новых соединений замет не менее двух месяцев, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live».
По его словам, в это время необходимо держать линию оборону и нанести противнику максимальный урон.
Также за этот период времени необходимо вывести из строя логистические и промыленные объекты на Украине, а после перехватить инициативу, добавил Гурулев.
В России с начала спецоперации началось восстановление армейского тыла, только сейчас налаживается ситуация с экипировкой и продовольствием, а в частях некому проводить боевое слаживание, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Рогов заявил, что в городе Запорожье находятся наёмники из 30 стран
- В России запустили бесплатную платформу по цифровизации бизнеса
- СМИ: новые санкции ЕС против России нанесут удар по глобальному нефтяному рынку
- СМИ: Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована
- Российские войска взяли под контроль населённый пункт Зайцево в ДНР
- СМИ: Украина пересмотрела свои запросы к Западу по поставкам оружия
- Матвиенко назвала условия для остановки военных действий в ходе СВО
- В Госдуме оценили сроки подготовки мобилизованных граждан
- В Госдуме предложили предоставить бронь от мобилизации деятелям культуры
- Москалькова призвала создать в России аналог ЕСПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru