В Госдуме оценили сроки подготовки мобилизованных граждан

Подготовка мобилизованных граждан и создание новых соединений замет не менее двух месяцев, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в это время необходимо держать линию оборону и нанести противнику максимальный урон.