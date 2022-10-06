В Госдуме оценили сроки подготовки мобилизованных граждан

Подготовка мобилизованных граждан и создание новых соединений замет не менее двух месяцев, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в это время необходимо держать линию оборону и нанести противнику максимальный урон.

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Также за этот период времени необходимо вывести из строя логистические и промыленные объекты на Украине, а после перехватить инициативу, добавил Гурулев.

В России с начала спецоперации началось восстановление армейского тыла, только сейчас налаживается ситуация с экипировкой и продовольствием, а в частях некому проводить боевое слаживание, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияГосдумаМобилизация
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