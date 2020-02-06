В США зафиксирован двенадцатый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения штата Висконсин заявило об еще одном заразившемся коронавирусом человеке, который стал двенадцатым инфицированным в США. Об этом сообщает РИА Новости.
В штате Висконсин это первый случай заражения.
Всего в США прошли проверку на вирус 293 человека. Отрицательный результат выявлен у 206 человек. Результаты 76 граждан еще не готовы. Отмечается, что количество проверяемых человек может возрасти, поскольку из Китая накануне прилетели два самолета с 350 пассажирами.
Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сенат США оправдал Трампа по процедуре импичмента
- В Турции сообщили о погибшем пассажире при жесткой посадке в Стамбуле
- Источник сообщил об освобождении города Саракиб в Идлибе
- Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120
- Россиян в загоревшемся в Стамбуле самолете не было