В США зафиксирован двенадцатый случай заражения коронавирусом

6 февраля 202000:57

Министерство здравоохранения штата Висконсин заявило об еще одном заразившемся коронавирусом человеке, который стал двенадцатым инфицированным в США. Об этом сообщает РИА Новости.

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В штате Висконсин это первый случай заражения.

Всего в США прошли проверку на вирус 293 человека. Отрицательный результат выявлен у 206 человек. Результаты 76 граждан еще не готовы. Отмечается, что количество проверяемых человек может возрасти, поскольку из Китая накануне прилетели два самолета с 350 пассажирами.

Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю.

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ФОТО: pixabay.com
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