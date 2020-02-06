В США зафиксирован двенадцатый случай заражения коронавирусом

В штате Висконсин это первый случай заражения.

Всего в США прошли проверку на вирус 293 человека. Отрицательный результат выявлен у 206 человек. Результаты 76 граждан еще не готовы. Отмечается, что количество проверяемых человек может возрасти, поскольку из Китая накануне прилетели два самолета с 350 пассажирами.

Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю.