178 человек с коронавирусом умерли за сутки в России

178 пациентов с подтверждённым COVID-19 умерли за последние сутки в России. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ещё 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5215, сообщает RT.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летальность от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией в российской столице в несколько раз меньше, чем в зарубежных городах и странах. По его словам, статистика по смертности от коронавируса в мегаполисе абсолютно открыта, а власти не пытаются её подправить или скрыть.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры