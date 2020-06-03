178 человек с коронавирусом умерли за сутки в России
178 пациентов с подтверждённым COVID-19 умерли за последние сутки в России. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5215, сообщает RT.
В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летальность от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией в российской столице в несколько раз меньше, чем в зарубежных городах и странах. По его словам, статистика по смертности от коронавируса в мегаполисе абсолютно открыта, а власти не пытаются её подправить или скрыть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru