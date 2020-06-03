178 человек с коронавирусом умерли за сутки в России

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 5215, сообщает RT.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летальность от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией в российской столице в несколько раз меньше, чем в зарубежных городах и странах. По его словам, статистика по смертности от коронавируса в мегаполисе абсолютно открыта, а власти не пытаются её подправить или скрыть.







